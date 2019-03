Lugeja küsib: mis siis saab, kui saan töö käigus süstlaga torgata?

Seda me teame kõik, et tervishoiu- ja hoolekandesektori töötajatel on suur oht puutuda töö juures kokku vere kaudu levivate haigustekitajatega, sageli just vigastuste kaudu. Sellise kokkupuute kõige tuntum vorm on süstlatorkest tekitatud haav. Ehkki meditsiiniõed, kes tegelevad patsientidega ja kasutavad süstlaid, on üldjuhul suurimas ohus, ei tohi unustada teisi võimalikke ohuolukordi. Nii on võimalus, et süstal satub prügi või musta pesu hulka ja seab ohtu hoopis pesulatöötaja või koristaja.