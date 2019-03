Selveri parklate invakohad tähistati sildiga «Võtad mu koha, võta ka puue»

«Selveril on hea meel osaleda projektis, mis tuletab meelde, et invaparkimiskohti tähistavad liikluskorraldusmärgid pole sinna niisama paigaldatud. Saame aru, et tegemist on jõulise sõnumiga, kuid samal ajal tunneme vastutust tagada invakohtade kasutamise võimalus neile, kes seda tõeliselt vajavad,» ütles AS-i Selver juhatuse liige Kristi Lomp, kes kutsub inimesi üles olema arvestavad ja lugupidavad meist nõrgemate suhtes. «Kuigi invaparkimiskohtade kuritarvitajatele mõeldud sõnum on esialgu nähtaval Selveri kaupluste parklates, loodame, et selle mõju ulatub kaugemalegi.»