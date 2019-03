Suursaarte ja mandri vahet sõitis rohkem reisijaid ja sõidukeid kui mullu

«Hea meel on tõdeda, et veebruaris tegime kõik reisid plaanipäraselt ning ükski reis talviste keeruliste ilmaolude tõttu ära ei jäänud. Kõikidest veebruarikuu reisidest väljusid õigeaegselt 99,4 protsenti ja reisijate rahulolu indeks oli veebruaris 58,6 protsenti, sama näitaja aasta varem oli 51,1 protsenti,» märkis Kauber ja lisas, et võrreldes mullusega on kasvanud ka e-piletite osakaal 53 protsentiltilt 61 protsendini. «E-kanali propageerimisele ning reisijate rahulolu tõstmisele pöörame läbivalt erilist rõhku. Märtsikuus osaleme aktsioonis Hea Teeninduse Kuu, selleks et reisijatelt veelgi rohkem vahetut tagasisidet saada,» lisas Kauber.