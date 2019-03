Ikea müüs allergiat tekitavaid maiustusi

Šokolaadiga kaetud vahukommid, rootsi keeles gräddbullar või skumtopp, sisaldavad piimapulbris ja võivad seetõttu terviserikkeid põhjustada neil, kel on piimaallergia, vahendab The Local. Pakendimärgistusel on küll pulber märgitud, kuid mitte piimapulber.