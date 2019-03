Postimehe video: mida arvab maailma esimene humanoidrobot Eestist ja mida ta inimestest paremini oskab?

Hanson Roboticsi poolt arendatud Sophia on Saudi Araabia kodanik, kes on pärit Hong Kongist. Ettevõtte juhatuse liikme David Cheni sõnul on Sophia-suguste robotite peamiseks eesmärgiks tulevikus inimestele seltsi pakkuda. «Teisisõnu robotid, mis oleksin kodudes ja valvaksid laste või vanemate järele,» tõi ta näiteid. Robot Sophia arendamisel on just seetõttu pööratud erilist tähelepanu tema väljendus- ja suhtlusoskusele.