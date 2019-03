Portaal: iPhone’i kasutajad maksavad Bolti taksosõitude eest rohkem

Tavaolukordades on äppide hinnad samad, kuid hinnaerinevus tekib, kui rakendub kordaja, mida kasutatakse neil hetkedel, kui teenust kasutab ühes piirkonnas korraga palju kliente ning teenust osutavaid autosid on tavapärasest vähem.

Bolti tootejuht Jevgeni Kabanov kinnitas Facebookis, et Geeniuse katse ei pea paika. «Teades, kuidas asjad kapoti all käivad, võin anda oma sõna, et Bolti hinnad ei sõltu telefonist, millega auto kohale kutsutatakse. Küll aga tegeleme nüüd ja edaspidi sellega, et meie hinnad oleksid stabiilsemad ja sõltuksid vähem sellest, millise marsruudi Google kaardil valib,» kirjutas Kabanov.