Lugeja küsib: kas võin haiguslehe ajal soojale maale minna?

Arst, kes on töötajale väljakirjutanud töövõimetuslehe, määrab töötajale ka raviplaani, sh lubatud ja lubamatud tegevused. Kui arst on lubanud või lausa soovitanud (nt depressiooni põdeval isikul) töövõimetuslehe ajal viibida välismaal, siis on see lubatud. Kuna haiguslehe väljastamise eesmärk on töötarja tervise parandamine ning haiguslehe ajal ei tule töötajal töölepingu seaduse § 19 p 2 kohaselt tööülesandeid täita, siis igal juhul tuleb enne reisile minekut arstiga konsulteerida ega reis põhjusta haiguse süvenemist või takista ravi toimimist.