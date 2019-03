Taani VTA kahtlustab Eesti perefirmat kahe surmaga lõppenud listeroosi põhjustamises

Taani meditsiinilabori Statens Serum Institute kõneisiku Luise Mülleri sõnul on esimene teadaolev listerioosijuhtum pärit 2016. aasta detsembrist, viis järgnevat haiguspuhangut leidsid aset 2017. aastal, üks 2018. aastal ja kaks 2019. aastal. Kõik haigestunud olid söönud Eestist pärit külmsuitsukala. Eesti veterinaar- ja toiduameti (VTA) andmetel on tegemist M.W. Vool toodetud kalaga.

«Taanis müüdavast, kuid Eestis toodetud külmsuitsukalast avastati listeeriabakter. Me teame, et tegemist on Eesti tootjaga, seega seda kala ei toodeta ega valmistata Taanis, vaid tuuakse väljastpoolt Taani tarbijale,» sõnas Müller. «Me ei saa välistada, et antud toode ei ole rohkem inimesi haiglavoodisse viinud.»

Eesti külmsuitsukala edasimüüja Taanis, Food For You, on välja saatnud teate, milles kutsub kliente tagasi tooma 200-grammise pakendiga külmsuitsuforelli.

M.W. Vool juht Mati Vetevool. FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Eesti veterinaar- ja toiduameti andmetel jõudis nendeni informatsioon Eesti tootja poolt põhjustatud listerioosipuhangust viies Euroopa Liidu riigis 8. märtsil. «Analüüsi tulemused seostavad haiguspuhanguid Eesti ettevõtte M.V. Wool ASi toodetega,» sõnas VTA pressiesindaja Elen Kurvits.

Ta lisas, et kuigi varasemalt on VTA leidnud, et ettevõttes kasutatavad meetmed toodete ohutuse tagamiseks on piisavad, siis pärast ohuteate saamist otsustas amet 13. märtsil teha M.V. Wool imporditavale kaubale täiendava kontrolli.

Eelmisel reedel saatis Taani Euroopa Liidu toidu- ja sööda kiirhoiatussüsteemi vahendusel Eestile teate, milles andis teada, et on algatanud Taani vahendaja kaudu M.V.Wool külmsuitsukalatoodete turult tagasi kutsumise.

Selgitamaks ettevõttes valitsevat olukorda ja tagasikutsutava partiiga seonduvat, käisid eile VTA ametnikud M.V.Woolis kontrollkäigul. «Tulenevat ohuteadetest on VTA ettevõttele esitanud nõude täiendavate kontrollide teostamiseks ning ootab ettevõttelt oma enesekontrolli süsteemi täiendamist,» märkis Kurvits. Ta lisas, et kontrollkäigu tulemusel võib amet asuda ka seisukohale, et ettevõte teeb omalt poolt kõik selleks, et nii kodumaisele kui ka eksporturgudele üle antav toit oleks ohutu.

Listerioosi tekitab bakter nimega Listeria Monocytogenes, millesse võivad nakatuda nii loomad kui ka inimesed. Bakteri laia leviku tõttu looduses puutuvad inimesed sellega sageli kokku, kuid ilmtingimata ei kaasne seepärast infektsiooni. Bakter ohustab ennekõike nõrga immuunsüsteemiga inimesi. Listerioosile on omane pikk peiteaeg, mis varieerub mõnest päevast kuni kolme kuuni.

Listerioosi nakatumise põhjusteks võib olla saastunud toit nagu näiteks liha, kala, piimatooted, salatid, puu- ja juurviljad. Erinevalt teistest toidu kaudu levivatest bakteritest võib listeeriabakter paljuneda isegi madalatel temperatuuridel ehk ka näiteks külmkapis.

M.V. Wooli sõnul pole probleem nende tehases