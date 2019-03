Eesti tarbimislaenud on Euroopa keskmisest kolm korda kallimad

Eesti keskmine tarbimislaenude intressimäär on 16,2 protsenti, mis on kolm korda kõrgem kui Euroopa keskmine intressimäär 5,09 protsenti. Soomes on tarbimislaenude intressimääraks 3,47 protsenti ja isegi suurtes rahalistes raskustes olnud Kreekas 9,63 protsenti. Eesti liidripositsioonist jäävad maha ka Läti ja Leedu, kus tarbimislaenude intressid on vastavalt 14,45 protsenti ja 13,65 protsenti, teatas Võrdle OÜ.

Samal ajal on Euroopa Pangandusjärelevalve andmetel Eesti tarbijad laenude tagasimaksmisel äärmiselt kohusetundlikud. Viivislaenude ehk laenude, mille tagasimaksed on hilinenud rohkem kui 90 päeva, osakaal on Eestis üks Euroopa madalaim ehk vaid 1,6 protsenti. Võrdluseks, et Kreekas on see number 44,8 protsenti, Soomes 1,2 protsenti, Lätis 3,4 protsenti ja Leedus 2,7 protsenti. Euroopa keskmiseks viivislaenude osakaaluks on 3,6 protsenti.