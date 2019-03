Suveperioodil sõidab Virtsu-Kuivastu liinil kolm laeva

TS Laevad juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul kasvab suvel reisimishuvi Virtsu-Kuivastu liiinil märkimisväärselt. «Saaremaa ja Muhumaa on populaarsed suvepuhkuse sihtkohad nii eestlastele kui ka turistidele ja kogemused näitavad, et populaarsematel aegadel ja päevadel on sujuva ülesõidu tagamiseks vajalikud kolme laeva reisid. Lähiajal paneme paika suvised sõidugraafikud, et saartele sõita soovijatel oleks juba varakult võimalik oma plaanid teha ning piletid meie e-keskkonnast ette soetada,» märkis Kaabel.