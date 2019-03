76 000 inimese raha vedeleb maas

MTA teenuste osakonna teenusejuht Hannes Udde sõnul on ameti analüüsi kohaselt on tuludeklaratsioon veel esitamata 86 793 inimesel, kellest 76 376 võib tekkida õigus riigi käest riigilt enammakstud tulumaks tagasi saada. Teavituse saavad ka 10 417 inimest, kellel tuleb tõenäoliselt tulumaksu juurde maksta. Juurdemakstava tulumaksu summa on MTA hinnangul 3,4 miljonit eurot. «Lõplik tulumaksu kohustus selgub aga alles tuludeklaratsiooni esitades, kui on arvesse võetud ka maksusoodustused ja täiendavad tulud,» sõnas Udde.