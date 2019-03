Tuntud sõidujagaja hakkab nüüd ka toitu koju vedama

«Tegutseme Boltis targalt ja efektiivselt, et oma klientidele paremat teenust pakkuda. Sõiduteenuse puhul tähendab see seda, et meie juhid saavad maksta väiksemat vahendustasu ja reisijatel on võimalik soodsamalt sõita. See on toonud meile ka konkurentidest kiirema kasvu,» ütles Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig pressiteate vahendusel.