Pangad hakkavad õpetama abituriente rahaga targalt ümber käima

«Finantsteenuste maailmas ei ole lihtne orienteeruda ning teadlikke otsuseid teha. Isegi kui teoreetilised teadmised on tugevad, siis iseseisvaks rahaasjade ajamiseks digitaalsete vahenditega pole paljud noored tegelikult iseseisvasse ellu astudes valmis,» ütles Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht Kai Kutsar.

28. märtsil on põhikooli vanemal astmel võimalik osaleda ka üle-euroopalises rahatarkuse viktoriinis, mille eesmärgiks on teha selgeks, millise Euroopa Liidu riigi noortel on parimad raha-alased teadmised. Viktoriinis saavad osaleda 13-15-aastased noored ning kaks võitnud klassi esindajat saavad võimaluse osaleda maikuus Brüsselis toimuvas Euroopa finaalis. Mullu võttis rahatarkuse viktoriini Eesti finaalist osa 77 klassi 48 koolist. Parimate finantsteadmistega klassiks osutus Tallinna Inglise Kolledži 9.b klassi võistkond, mille esindajad saavutasid Euroopa finaalvõistlusel 24 osaleja hulgas tubli 4. koha.