Kalev Spa loodab veekeskuse avada selle kuu lõpus

«Hoone on ehituslikult valmis ja on jäänud veel viimased sisustustööd, kuid ootame hetkel kasutusloa menetlust. Basseinid on juba veega täidetud ning ka saunad testimiseks soojas, seega loodame veekeskuse avada märtsi lõpuks,» ütles Kalev Spa turundusspetsialist Heleri Prants BNS-ile.