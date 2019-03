Eesti tipp-pruulijate 7 nõuannet käsitööõlle hobitegijatele

Pühaste peapruulmeister märgib aga, et retsepte ei tasuks ka liiga keeruliseks ajada. «Ei ole tarvis kuhjata kogu oma viljasalve ühe õlle sisse. Alustada tuleks vähesest, sest see aitab aru saada, mida mingit kindlat tüüpi linnas, humal või pärmitüvi õllele juurde annab. Kui midagi muuta, tuleks teha seda ükshaaval.»

5. Hoia pruulimisel puhtust

Alar Tammela märgib, et kogu pruulimisprotsessi ajal on väga tähtsaks teguriks ka puhtus. «Maitset mõjutab omajagu ka see, kui puhtad on pruulimiseks kasutatavad vahendid. Kindlasti tasuks neid enne kasutamist desinfitseerida,» soovitab võistluse korraldaja. Ka Pühaste peapruulmeister rõhutab, et ilma puhtuse hoidamata head õlu teha ei saa. «Ära riku oma suurepäraselt pruulitud õlut, kuna olid laisk ja jätsid desinfitseerimise vahele!»

Lehe pruulikoja peapruulmeister täpsustab, et kes on vähegi pruulimisega kokku puutunud, teab, et pruulimine on eelkõige ilustatud nõudepesu. «Selgelt hapuks läinud õlut on lihtne ära tunda ja põhjust diagnoosida. Aga kui valida paremad desinfitseerimisvahendid ja pöörata hoolikamat tähelepanu puhastamisele, kaovad ära vaevutajutavad kõrvalmaitsed, mis võivad muidu õllesid kummitama jääda,» jagab Tali nõu omast kogemusest.

6. Parima tulemuse saamiseks kontrolli temperatuuri ja veekeemiat

Lehe pruulikoja peapruulmeistri sõnul tasuks edasijõudnutele soovitada ka pisut suurimaid investeeringuid, mis võimaldavad kodus maailmaklassi õllesid pruulida. «Esimeseks neist on kontrollitud temperatuuriga käärituskamber - temperatuuri täpse kontrollita ei ole võimalik sama maitsetulemust korrata. Õlle pruulimise juures on üks kraad Celsiuse järgi juba päris suur number,» märgib ta ja toob välja, et ka külmkapist ümber ehitatud käärituskamber avab täiesti uued võimalused pärmist parima väljapigistamiseks. «Lisaks tekib vahe «väga hea» ja «suurepärase» õlle vahel veekeemiast. Seega on edasijõudnud pruulmeistri tööriistariiulil oluline roll ka pH-mõõdikul,» jagab Tali nõu.

7. Dokumenteeri ja väldi edaspidi vigu

«Kui kõik ettevalmistused pruulimiseks on tehtud, siis on kindlasti abiks ka kogu pruulipäeva dokumenteerimine ja arhiveerimine,» soovitab Põhjala pruulmeister. «See aitab tagantjärgi väikeseid võite ja kaotusi paremini mõista ning olemasolevaid retsepte järk-järgult arendada.»

Ka Lehe pruulikoja peapruulmeister tõdeb, et õppis protsessi käigus. «Nii näiteks sain kodupruulimisega alustades aru, et olulise muudatuse tõi piisava koguse pärmi kasutamine. Õlu läheb tõenäoliselt käärima ka siis, kui 50 liitrile tagantkäe väike pakike kuivpärmi sisse visata, aga stressis pärm kipub jällegi ebameeldivaid kõrvalmaitseid tootma. Seega sain aru, et kahtluse korral on kasulik pigem rohkem pärmi panna ja soovitan seda ka hobitegijatele,» jagab Tali oma kogemusi.

Ka Pühaste peapruulmeister Mander tõdeb, et on oma kogemusest õppinud hindama pärmi rolli paremini. «Aromaatsed humalad on küll ägedad ja linnasteta ei ole õllel tegu ega nägu, aga ei tasu unusta, et kui pärmi eest hoolt ei kanna, siis õlu lõpuni ei kääri ja kõik eelnevad pingutused on tühised,» paneb ta südamele ja soovitab valida pärmitüve hoolikalt ning tagada sellele vajalikud toitained ja piisav aereerimine ehk õhustamine.