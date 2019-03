Uskumatu: pensionärid, lastega pered ja töötud peavad raha koju saamiseks peale maksma

«Iga aastaga jääb neid inimesi küll aina vähemaks,» ütles Uustal. «Umbes 97 protsenti meie klientidest saavad rahad pangakontole. Soovitame inimestel lasta hüvitised kanda pangakontole, sest siis ei pea saaja midagi maksma,» väitis Uustal. Ta lisas, et need, kes soovivad makseviisi muuta, saavad sellest ametile jooksvalt märku anda.

Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised ka edaspidi koju tasuta. Neid inimesi on hetkel umbes 6000. Taotluse vorm asub sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

Hinnatõus puudutab ka umbes 700 Eesti Töötukassa klienti, kellele Omniva kirjakandja viib täna töövõimetoetuse koju. Kõiki neid inimesi teavitatakse hinnatõusust kirja teel. Neile antakse teada, kuidas kojukandest loobuda ja millised on teised võimalused toetuse kätte saamiseks.

Töötukassa töövõimetoetuste juht Reet Raud ütles, et kui inimene ei soovi töövõimetoetust uue hinnaga koju lasta tuua, tuleb tal esimesel võimalusel esitada töötukassale taotlus, mille alusel muudetakse töövõimetoetuse makseviisi. Arvestades, et keskmine vanaduspension on 440 eurot moodustab enam kui 8 eurone tasu ligi 2 protsenti pensionist.