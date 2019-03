TOP 10: riigid, kuhu eestlased sel suvel reisivad

Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson tõi välja, et kui edetabeli tipus on Eesti reisijate teada-tuntud lemmikud, siis esikümnes on sel aastal ka mitu üllatavat sihtkohta. Näiteks on langenud Hispaaniasse reisi ette ostnud inimeste arv 56%, kuid sihtkoht on endiselt edetabeli esikümnes. Samal ajal on TOP 10 hulka tõusnud esimest korda Gruusia, kuhu on reisi ette ostnud kolm korda rohkem inimesi, kui eelmisel aastal samal ajal.