Mupo lubab murule parkijaid karmilt karistada

«Paljud sõidukijuhid ei hooli loodusest ega liiklusseaduse nõuetest ja pargivad oma sõidukid haljasalale, lõhkudes sellega varakevadel veel ülimalt õrna rohukamarat,» ütles Toompere. «Parkimisel vajutavad autod pehmesse pinnasesse suured rööpad ja autoga sealt välja sõites jääb järele mudamülgas. Kuna enamikul sõidukitest on veel all jämeda mustriga talverehvid, siis eriti selliste rehvide puhul kandub muda teedele-tänavatele, kus see tolmuks kuivab. Ja siis nurisevad inimesed, et änavad on tolmused.»