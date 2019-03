Graafik: vaata, millised autod peavad esmaspäevast bensiin 98-le üle minema

Tänavu aprillist peavad aga kütusemüüjad hakkama pakkuma kümneprotsendise biolisandiga bensiini 95. Lisaks sellele, et seda kulub rohkem, sest selle energiaväärtus on madalam, hakkab see ka rohkem maksma. Ka on selline kütus tervele reale vanematele sõidukitele sobimatu, rikkudes pikemal kasutamisel pöördumatult nende mootori.

E10 mootoribensiini võib kasutada piiranguteta sõidukitel, mis sellise mootorikütuse kasutamiseks on kavandatud. Kõikidele uutele sõidukitele on E10 mootoribensiin sobilik. Teistel sõidukitel E10 kasutamise sobivuse kontrollimiseks on AMTEL (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) koostanud tabeli:

Esmaspäevast võib kütusele kuluda rohkem raha

Alexela juhatuse liige Alan Vaht kirjutas ka oma blogis, et muudatusega kaasneb kütusehinna tõus. «Biokütuse kohustuse suurenemisel on aga eriti negatiivne mõju mootoribensiini 95 tarbijatele, sest lisaks kallimale etanooli hinnale on selle negatiivseks ja tahtmatult varjatud mõjuks kütusekulu suurenemine. Selle põhjuseks on etanooli madalam energiasisaldus võrreldes bensiiniga. Seega tuleb positiivsete keskkonnamõjude kõrval arvestada, et bensiini energeetiline väärtus lahjeneb seda enam, mida suurem on etanooli sisaldus bensiinis,» kirjutas Vaht.

Vaht prognoosis, et hinnatõus võib olla kuni 8 senti. «Senine etanooli sisaldus on bensiinis olnud veidi alla 5 protsendi, mis etanooli kõrgema hinna tõttu on suurendanud bensiini hinda 1 sendi võrra liitrist. Lisaks on etanool vähendanud bensiini energiasisaldust 1,5 protsenti, mis tähendab otseselt samas suuruses kütusekulu suurenemist ning mis on rahaliselt mõõdetav 2 sendiga liitrist. Alates aprillist suureneb biokütuse kohustus aga enam kui 2 korda. Ka sellel sammul on kütusehinnale 2 negatiivset efekti. Esiteks suurendab kallim etanool bensiini liitrihinda täiendavalt 1,1 sendi võrra. Teiseks väheneb bensiini energiasisaldus kokku juba 3,2 protsendini, mis toob kaasa ka kütusekulu täiendava suurenemise. Kütusekulu suurenemisest tulenev varjatud rahaline kulu ulatub siinjuures juba 4,3 sendini liitrist. See tähendab, et makstes bensiini eest tanklas 1,34 eurot liitrist, on tolle bensiiniliitri tegelik hind 1,382 eurot. 2020. aastast suureneb biokütuse kohustus veelgi, mis teeb eelkirjeldatud viisil bensiiniliitri varjatud hinnaks juba 1,397 eurot. Olgu märgitud, et samal ajal on puhta bensiini hind ilma etanoolita pea 8 senti soodsam ehk 1,319 eurot liitrist,» selgitas Vaht.