Kütusemüüja kruvib ootusi: kui aprillist tõuseb bensiin 95 hind, pole pääsu ka 98-l

Eesti hakkas viimase Euroopa Liidu liikmesriigina üle minema biokütustele, mis tõi esimesed muudatused kaasa mullu mais, kui seaduse järgi pidi mootoribensiini ja diislikütuse liiter sisaldama vähemalt 3,1 protsendi ulatuses biokütuseid. Tulevast esmaspäevast ehk homsest astutakse järgmine samm, millega peab biokütuste sisaldus olema 6,4 protsenti.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht on välja arvutanud, et biokomponendi ehk etanooli lisamine peaks liitrihinda tõstma sendi võrra. Olgu öeldud, et majandusministeeriumi sõnul suureneb hind aga 0,5 sendi võrra. Samas tuleb toonitada, et nii biokütuste kui mootoribensiini ja diislikütuste hinnad sõltuvad maailmaturu hetkeolukorrast, mistõttu ei pruugigi hinnatõusu tulla.

Vaht tõi aga teisegi huvitava argumendi. Etanooli lisamisel bensiini väheneb viimase energiasisaldus – kokku 3,2 protsenti. See toob kaasa ka kütusekulu täiendava suurenemise. Näiteks saad ühe paagitäiega sõita vähem kilomeetreid. See tõstab Vahti andmetel varjatud rahalist kulu liitri kohta kokku juba 4,3 senti. Ehk veel lihtsamalt, kui praegu maksab bensiin 95 tanklas 1,34 eurot liitrist, on tolle bensiiniliitri tegelik hind 1,382 eurot. See on muidugi hüpoteetiline hind, kui teised muutujad (nafta hind, maksud) jäävad samaks.

Kes hinda tõstab tanklakett või riik?

Huvitav on aga see, et Vaht mängib juba mõttega, et peagi tõuseb ka bensiin 98 hind, millel seadusega biolisandi segamise nõuet ei ole. Vaht käis välja mitu stsenaariumit. Üks on see, et kuna bensiin 95 läheb kallimaks, püüab ta peagi kinni bensiin 98, mis on reeglina tanklates paari sendi võrra kallim. Mäletatavasti on 95e energiasisaldus etanooli tõttu väiksem, mistõttu hakkavad autoomanikud soetama massiliselt 98t, kus pole etanoolist haisugi.

See tähendab, et riikide eesmärk – nügida inimesi keskkonnasäästlike kütuste kasutamise suunas – pole vilja kandnud. Kuna transpordisektoris on kliimaeesmärgid täitmata, võib riiki oodata lausa trahv. Lahendus? Riik paneb biokütuse segamise nõude ka bensiin 98 peale, mis käristab hinnavahe taas endiseks. Vahti sõnul võib see küllaltki tõenäoline olla. Samas ei saaks sel juhul hind tõusta üleöö, kuna nõue jõustuks tõenäoliselt aasta pärast.

Teine stsenaarium on palju labasem. Kütusemüüjad tõstavad bensiin 98 hinda «lihtsalt niisama», kuna avalikkuses on juba loodud teatud ootus, et kütuse hinnad tõusevad. Lisaks on autoomanikud harjunud, et 98 on paar senti kallim. Kuigi seadusest tulenevat sundi pole, meeldiks selline lahendus tõenäoliselt riigile (kuna inimesed ostaksid keskkonnasäästlikumat bensiin 95-toim) ja tanklatele, kelle marginaalid kasvaksid. Vaht, kes töötab Alexelas, ei välistanud sugugi, et nii võibki minna.

Eraldi küsimus on tema sõnul see, kas selline asi reaalselt õnnestub, kuna jaemüüjate omavaheline konkurents on kõva. See ei lase hinda kunstlikult kõrgel hoida. Ta rääkis, et juba on märgata tanklakette, kes teevad bensiin 98le reklaamikampaaniat. See ei lähe kokku loogikaga, et kavatsetakse oluliselt hinda tõsta.