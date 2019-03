Suurettevõtja Oleg Gross: elan riigipensionist

Suurettevõtja sattus sel nädalal skandaali keskmesse, kui mitu tema firma OG Elektra töötajat väidavad, et ettevõte maksab neile osa palka sularahas, mille pealt makse ei maksa. Gross eitab neid süüdistusi ning peab selliseid väiteid väljamõeldiseks, samuti ei saa vaatamata «Pealtnägija» osaluseksperimendile juriidiliselt väita, et Grossi firmad petavad.

Kokku saab töötasu kirjaliku või suusõnalise soovi alusel sularahas sadakond töötajat ja suurärimees möönab, et sellel on mitu põhjust. «Maapiirkonnas ei pruugi olla sularahaautomaate, võib ka olla, et inimestel pole arvelduskontot, ja teame, et paljudel inimestel on muud probleemid – pangad arestivad mõnel töötasu niipea, kui see arvele laekub,» nentis Gross.