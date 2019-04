Kuidas uus bensiin muruniidukite või muu aiatehnikaga sobib?

Kuigi autokütuse kasutamine muruniidukites ning teistes aiatehnika seadmetes on laialt levinud, tuletas Neste Eesti hulgimüügijuhi Urmas Kuuse mullu tarbjatele meelde, et kütust ei tohiks hoida koduses kanistris rohkem kui 30 päeva, sest kütuse kokkupuude õhuga paratamatult mõjutab kütuse kvaliteeti.

Alternatiivina soovitakse aia-ja metsatehnikas kasutada kasutada keskonna ja mootorisõbralikkumat alküülaatbensiini või mootoribensiini 98E5. Kruuse sõnul on see nii mootorile kui ka kasutajale endale kõige kindlam ja ohutum valik – see suitseb vähem ja säilib kauem.