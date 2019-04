Puust ja punaseks: millistele tsiklitele ja mopeedidele uus biokütus sobib?

Ramo AS esindusisiku Triinu Raudsepa sõnul ei ole Suzuki mootorratastel teistes riikides, kus on juba ammu kasutuses biokütus, probleeme esinenud. «Aga soovitatav on ikkagi vanematele ratastele panna 98 sisse,» sõnas ta ja lisas, et tsiklit talvehoidu pannes tuleks sissepritsega mootorrattale panna paaki uus puhas bensiin sisse ja soovitav on lisada ka bensiini stabilisaator.