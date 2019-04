Metsik hinnatõus: biokütuse varjus tõusid ka 98 ja diislikütuse hinnad

Kui 95-oktaanise bensiini juures võib arvata, et hind tõusis 1. aprillil jõustunud nõudega pakkuda 10-protsendilise etanoolisisaldusega bensiini, siis hinnad on tõusnud ka 98 ja diislikütusel.

«Bensiini jaehinna korrektsioon Eestis on tingitud maailmaturuhinnast, mis on tänu toornafta hinnatõusule ning sesoonsusest tingitud nõudluse kasvule kerkinud märtsi algusega võrreldes tänaseks lausa 19 protsenti,» sõnas Sassi. «Maailmaturuhinna tōusule vaatamata, olid Eesti mootorikütuste jaehinnad eelmise nädala lõpus tugeva hinnakonkurentsi toel madalal tasemel. Eile toimus hindades korrektuur ja täna saab öelda, et kütusehinnad peegeldavad maailmaturuhinna õiglast taset.»