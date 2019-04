Uuendatud Kalev Spa avab täna uksed

«Oleme kogu meeskonnaga teinud ära suure töö, et saaksime kõigile meie külalistele pakkuda nüüd palju paremat ja mugavamat keskkonda nii treenimiseks kui ka lõõgastumiseks, seega ootame inimesi terve kompleksiga tutvuma,» kommenteeris Kalev Spa veekeskuse juht Tõnu Tanvell.

50-meetrise basseini sügavaim koht 4,5 meetrit ja hüppetornid on 5, 7,5 ja 10 meetri kõrgusel. «Eesti veekeskusi silmas pidades, on meil kõige enam vett igapäevaselt kasutuses, ligi 3000 kuupmeetrit. Mõistagi võimaldab see külalistel korralikult sportida aga ka lõõgastuda,» tõdeb Tanvell.