Masendav pilt: Linnahalli ümbrusest korjati üle 1250 liitri maha visatud prügi

«Kogusime pühapäeval Linnahalli ümbrusest üheskoos rohkem kui 1250 liitrit prügi. Kõige suurema osa sellest moodustasid ühekordsed joogitopsid, mis ei ole ümbertöödeldavad. Eestis kasutatakse ligikaudu 150 000 ühekordset topsi päevas. Arvestades, et Eestis elab vaid 1.3 miljonit inimest, võib vaid ette kujutada, kui palju ühekordseid topse kasutatakse igapäevaselt suuremates riikides ja milline mõju on sel meie planeedile. Meie kohustus on prügi sorteerida, üles korjata ning harida teisi selles olulises teemas. Vähim, mida saame teha, on öelda EI ühekordsetele joogitopsidele!»