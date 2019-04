SUUR HINNAVÕRDLUS Kus saab kõige odavamalt rehvid vahetatud?

Rehvitakso OÜ müügijuht Imbre Jõgimari sõnul hajuvad rehvivahetajad kenasti ühe kuu peale laiali, nii et kõiki rehvid jõuab õigel ajal ilusti ära vahetada ilma suurema kiirustamiseta.

«Palju rehvivahetajad kiirustavad rehve vahetama nagu jääks kuhugi hiljaks või aega vähe,» sõnas Jõgimari. «Nüüd võib rahulikult võtta, sest aega on rehve vahetada kuni kuulõpuni ja selle ajaga suudavad rehvivahetajad kõikidel rehvid ära vahetada. »

Jõgimari sõnul tuleks autoomanikul silmas pidada, et aprillis võib lund tulla. «Tavaliselt sulab see päevaga ära, aga kui see peaks juhtuma, siis peab selleks lihtsalt valmis olema.»