Eesti esimene kaitstud geograafilise tähisega toode sai Euroopas lõplikult registreeritud

«Euroopa Liit panustab eelkõige just kolmandate riikide turgudel olulisel määral geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste teavitustöösse, mistõttu on Euroopa Liidu geograafiline tähis kindel kvaliteedimärk erinevate sihtturgude tarbijate seas. Seega kutsun Eesti toidusektori ettevõtjaid üles taotlema ühiselt Euroopa Liidu kvaliteedimärke piirkonna toidupärandiga seotud toodetele või Eesti traditsioonilistele toodetele,» lisas Tamm.

Estonian Vodka on kaitstud geograafiline tähis (KGT) viinale, mille valmistamisel on kasutatud Eestis kasvatatud toorainest valmistatud etüülalkoholi ning Eesti päritolu vett. KGT Estonian Vodka registreerimisega tohib seda sõnapaari kasutada toote märgistusel vaid juhul, kui viin on toodetud tehnilises toimikus sätestatud nõudeid järgides. Teistel Eestis valmistatud viinadel võib edaspidi kasutada väljendeid «Vodka from Estonia«, «Vodka made in Estonia» vms.