Vaata järele: kas sinu laps sõidab selles eluohtlikuks tunnistatud turvatoolis?

Ohuteade puudutab turvatoole, mis kannavad tüübikinnitusnumbreid E1 04301313 (lastele kaaluga kuni 18 kg) või E1 04301371 (lastele kaaluba kuni 36 kg) ning on toodetud aastail 2014-2018. Selliseid turvatoole on müüdud erinevate kaubamärkide alt: ABC products INC, babyhit, BABYWAY, BANINNI, bebesit, Bestbaby, CA, Capsula, CAUSALPLAY, Chelino, COSATTO, GlobalLUCKYBABY, Happy Baby, HEYNER, Kiddo, Leader Kids, Lenox, LITTLE CAR, LORELLI, Lorelli (Saturn), mybaby, OSANN, Parusok, PLAY, PLAYXTREM, RANT, SAFEWAY, 4BABY ja ka Brittoni kaubamärgi alt.

Lähtuvalt kasutatavast kaubamärgist võib erineda toolidel kasutatav väline disain ehk konstruktsiooni kattev materjal ja värv. Seega on ülimalt tähtis vaadata tooli konstruktsioonil olevalt kleepsult tüübikinnitusnumbreid ning tootmise aega. Tüübikinnituse numbriga kleeps on tavaliselt tooli tagumisel küljel või küljel kleebituna konstruktsioonile (vaata pilte!). Kleepsul võib olla lisaks tüübikinnituse numbrile märgitud ka tootmise aeg, mis võib olla märgitud ka korpusele sisse pressitult nii öelda kellade süsteemiga, millest üks kell viitab aastale ja teine kuule või kvartalile või muul moel.

Kui tarbija tuvastab, et tema kasutuses on selline tool, siis tuleb selle kasutamine ohtlikkuse tõttu lõpetada. Kui ostust on möödunud vähem kui kaks aastat, on tarbijal õigus pöörduda toote väljavahetamiseks või raha tagasisaamiseks avaldusega müüja poole. Kui ostust on möödunud enam kui kaks aastat, tuleb tarbijal samuti tool kasutusest välja arvata ning jälgida edasisi juhiseid TTJA infokanalites.