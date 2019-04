Ministeerium: nafta kallinemine kergitab aprillis kütuse jaehindu veelgi

Statistikaameti andmetel tõusid hinnad märtsis eelmise kuuga võrreldes 0,3 protsenti ning aasta varasemaga võrreldes 2,3 protsenti. Euroalal pidurdus inflatsioon toidu ja teenuste hinnatõusu aeglustumise tõttu 1,4 protsendini.

Tagasihoidlikum energiahindade tõus tõi aasta alguses kaasa inflatsiooni pidurdumise nii Eestis kui ka euroalal. «Lisaks madalamatele kütusehindadele mõjutas meil energiahindu elektri börsihinna alanemine ja aktsiisitõusude panuse vähenemine, mistõttu erinevus euroala inflatsiooniga oli viimase aja väikseim,» ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas pressiteate vahendusel.

Kui möödunud aasta alguses kergitas kaudsete maksude tõus inflatsiooni pea 1 protsendipunkti võrra, siis märtsis ulatus selle mõju vaid 0,2 protsendipunktini.

«Kuigi nafta hind on viimasel kahel kuul olnud võrreldav aastataguse tasemega, on euro dollari suhtes nõrgenenud, mistõttu siinsed kütuse jaehinnad olid märtsis veidi kõrgemad kui aasta tagasi. Hiljutine nafta kallinemine kergitab aprilli jaehindu,» rääkis Pungas.

Suhteliselt tugev sisenõudlus koos väga madala tööpuuduse ning palgasurvete püsimisega soosivad teenuste hinnatõusu, ulatudes märtsis 3,7 protsendini. «Kiiremat kasvu on näidanud väljas söömise, vaba aja ja eluasemeteenuste hinnad. Languses on side- ja transporditeenuste hinnad, kus oma osa on mullu suvel jõustunud osa maakonnaliinide tasuta ühistranspordil,» märkis analüütik.

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi kohaselt aeglustub hinnatõus mulluselt 3,4 protsendilt sel aastal 2,1 protsendini. Aasta jooksul hindade dünaamika kõigub, alanedes aasta teises pooles energiahindade languse ning osalt kõrge võrdlusbaasi mõjul ajutiselt alla 2 protsendi.

LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi sõnul kasvasid palgad märtsis aastavõrdluses kaks korda kiiremini kui kaupade hinnad, taoline palgakasvu tempo võib tema hinnangul jätkuda veel mõnda aega.

«Tarbijahindade kallinemisesse panustas taas enim energiahindade tõus ehk suurenesid inimeste kulutused eluasemele,» ütles Aab BNS-ile.

Analüütiku hinnagul on ettevaates kõige keerulisem prognoosida nafta hinna liikumist maailmaturul, millel on Eesti hinnatasemele olnud alati suur mõju. «See on meie tarbijakorvis ka üks volatiilsemaid komponente. Samuti ei ole veel täit kindlust uue koalitsioonileppe sisu osas, mis käesoleva aasta inflatsiooni tõenäoliselt ei mõjuta küll aga võib selle mõju avalduda järgmistel aastatel,» märkis Aab.

Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga värskete majandusprognooside kohaselt jääb hinnakasv tänavu 2 protsendi lähedale. Täpsest numbrist on analüütiku arvates olulisem indikatsioon, et inflatsioon aeglustub võrreldes eelmiste aastatega, mis on tasapisi jahtuvale majandusele iseloomulik.

«Inflatsiooniprognoose 2020. aastaks ja edasi ei ole praegu mõtet üleliia tõsiselt võtta, sest nii siseriiklikult kui globaalselt on üleval mitmeid lahendamist vajavaid küsimusi, mis kõik võivad hinnakasvu nii meil kui mujal mõjutada mõlemas suunas,» lisas LHV majandusanalüütik.

Eesti Panga ökonomist Sulev Pert ütles, et inflatsioonitempot kujundavad endiselt energiahinnad.