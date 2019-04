Puust ja punaseks: mis on investeerimiskonto, kuhu saab edaspidi oma pensionisamba kanda?

Investeerimiskonto sissemakse on igasugune investeerimiskontole kantud raha. Ka enne investeerimiskontona kasutusele võtmist sellel kontol oleva raha jääk on sissemakse, samuti on sissemakse finantsvaralt saadud tulu, millelt on tulumaks kinni peetud (näiteks dividendid, millelt on välismaal tulumaks kinni peetud või mille tulumaksu on Eesti ettevõte tasunud). Investeerimiskonto väljamakse on igasugune investeerimiskontolt tehtud kanne, millega ei soetata finantsvara.