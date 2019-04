Lugeja küsib: kui pika tööohutuse alase koolituse peab tööandja läbima?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula: Töökeskkonnaspetsialistile või juhatuse liikmele, kui ta täidab ise töökeskkonnaspetsialisti kohustusi ei ole koolituse mahtu ette nähtud. Oluline on, töökeskkonnaspetsialistil või tema ülesandeid täitval juhatuse liikmel on olemas piisavad töökeskkonnaalased teadmised ja oskused, et mõista ettevõtte töökeskkonnas esinevaid ohte ja korraldada tegevusi vältimaks tööõnnetusi ja tööga seotud haigestumisi.