1,4 euro piir varsti käes: kütusehinnad tõusid taas

Neste turundus-ja kommunikatsioonijuhi Risto Sülluste sõnul ei ole tanklates kajastuv hinnatõus endiselt tingitud biokütustele üleminekust.«Teadaolevalt ei ole veel ühelgi kütusemüüjal E10 ehk siis biolisandiga bensiini 95 veel müügil. Kõigil on varasemad varud ja sõltuvalt piirkonnast, sõltuvalt läbimüügist, millal need varud läbi müüakse, tuuakse ka seda E10 peale. Täna seda ei ole veel juhtunud, aga see toimub samm-sammult.»

Sülluste sõnul on hinnatõusu taga kallinenud maailmaturu hind, mis on kütuste sisseostu hinnad aktiivselt üles viinud. «Võrreldes möödunud esmaspäevaga on kütuse hind nii bensiinil kui diislikütusel kallinenud ca 2 senti. Möödunud nädala keskel oli hinnatase pisut soodsam ja see oli tingitud siseturu konkurentsist.»