Lugeja küsib: mida teha vanade tulekustutitega?

Kuna viimasel 7- 8 aastal on Eestisse toodud suurtes kogustes odavaid, mittekvaliteetseid ja ka pahatihti nõuetele mittevastavaid tulekustuteid, millede eluiga on osutunud väga lühikeseks, on tekkinud probleem tulekustutite utiliseerimisega.

Kuna ka meie poole pöördusid väga paljud kliendid sama murega otsustasime 2018. aastal, et tuleme inimestele vastu ja hakkame utiliseerima tulekustuteid. Lisaks on meil teadmised, oskused, kogemused ja vajalikud seadmed.

Tulekustutite utiliseerimine on aega ja tööd nõudev protsess: kustutil tuleb surve maha saada, seade lahti monteerida, pulber ümberlaadida ja plastik anumatesse ladustada. Tulekustuti kest tuleb teha kasutamiskõlbmatuks, ja need viia metalliga tegelevasse ettevõttesse. Voolikud, tihendid ja muud osised toimetada järgmistesse ettevõttesse, kes need utiliseerib. Pulber omakorda spetsiaalsesse jäätmekäitlusjaama. Protsess on kulukas, mistõttu Tamrex seda tasuta teha ei saa.