Rail Balticu mõju: Luige-Saku teelõik tehakse neljarajaliseks

Luige–Saku ehitus on esimene maanteeameti koostööprojekt OÜ Rail Baltic Estoniaga. Kolmest teelõigule tulevast paarisviaduktist üks, Saustinõmme viadukt, hakkab ületama planeeritud Rail Balticu trassi, teatas amet.

Rail Baltic Estonia tehnilise juhi Anvar Salometsa sõnul on rajatav Saustinõmme viadukt raudteeprojektile märgilise tähendusega. «Viimastesse kuudesse langeb mitmeid olulisi arenguid Rail Balticu rajamisel – Pärnu-Rapla lõigul on alustatud põhiprojekti koostamisega, sõlmitud on esimesed maade omandamise kokkulepped ning Saustinõmme viadukti näol lüüakse mais kopp maasse Rail Balticu põhitrassi ehitusel,» märkis ta.