Elroni piletitulu lõi märtsis rekordi

Enim sõite tehti aasta esimese kolme kuuga Tallinna-Paldiski (354 000), Tallinna-Tartu (282 000) ja Tallinna-Riisipere (278 000) liinidel.

Elroni piletitulu ulatus esimeses kvartalis 4,2 miljoni euroni, mida on 17 protsenti rohkem kui 2018. aastal. Märtsis müüdi pileteid rekordilise 1 456 000 euro väärtuses.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo nendib, et reisijate arvu kasv teeb rõõmu, kuid sellega pole kaasas käinud Elroni rongipaari suurenemine.

«See on viinud meid olukorda, kus nõudlus ületab pakkumisvõimet. Mõistame, et eelkõige tipptundidel on rongid ülerahvastatud, kuid kahjuks ei ole Elronil võimalik leida olukorrale leevendust enne, kui olemasolev rongipark lisarongide võrra suureneb,» ütles Kongo.

Esimese kvartali jooksul tehti enim rongisõite märtsis, mil sõitude arv kasvas 8 protsenti, küündides 685 000 sõiduni.

«Märtsi heade tulemuste juures on oma osa kindlasti ka piletimasinatel, mille on sõitjad kenasti omaks võtnud, ligi 85 protsenti meie sõidukaardi kasutajatest soetab pileti masinast,» ütles Elroni müügi- ja arendusjuht.

Kongo pani tallinlastele ja teistele tasuta sõiduõigust omavatele sõitjatele südamele, et nad rongi sisenedes oma sõiduõiguse piletimasinas valideeriks.

«Omavalitsustega tasuta sõiduõiguse võimaldamiseks sõlmitud lepingute kohaselt hüvitatakse need sõidud Elronile vastavalt sõitude arvule. Kui sõit on valideerimata, siis seda ei ole statistiliselt toimunud ning piletitulu jääb Elronil saamata. Piletitulu on aga meie jaoks ainuke võimalus, mille arvelt saame me teenust parandada ja rongiliiklust tihendada,» märkis Kongo.