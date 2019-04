Uus trend restoraniäris - toidud maksavad ausat hinda

Esimene ausate hindadega restoran – just nii reklaamib enda Riia vanalinnas veebruaris uksed avanud Atverts. Selles majas kehtivate hindade kõrval seisab menüüs summa, mida on konkurentidel tavaks sama roa eest küsida. Pärlkana rinnafilee koos kinoa, chorizo ja köögiviljakastmega maksab Atvertsis 5,48, konkurentide juures esitatakse selle prae eest väidetavalt arve, millel summa 12,90. Krevettidega suure mereannipitsa aus hind on kõigest 3,15, mitte 8,50, kümneeurose veiselihaburgeri tegelik hind on kõigest paarkümmend senti üle nelja euro.

Hoolimata tööpäeva lõuna ajal küsitud paarieurosest sissepääsutasust tunnen menüüd lugedes, kuidas nördimus tasahilju kõri nöörib. Kuidas on võimalik, et restoranitoit nii vähe maksab!

«See ei ole saladus, see on puhas mahuäri,» kinnitab restoranijuhataja Inese Vicupa Arterile. Ta võrdleb Atvertsit kiirsöögikoha McDonald’siga –mõlemad suudavad pakkuda soodsat hinda tänu suurele läbimüügile, ainult Atvertsis pakutakse nii head toitu ja teenindust kui võimalik.

«Millegipärast mõtlevad inimesed, et kui toit on nii odav, siis see on kehv. Ei ole, meie toit on väga kvaliteetne, maitsev ja kaunilt serveeritud,» kinnitab Vicupa.