Mida tähendab kevad automaatkäigukastile?

Kevad on aga parim aeg käigukasti testimiseks, sest temperatuuri tõus toob paljud vead esile. Seda tõestab ka igakevadine kõnede ja päringute arvu kasv automaatkäigukastide hooldus-ja remondiettevõttele Hõbenool. Hõbenoole esindaja Jürgen Riim jagab soovitusi, kuidas teha lihtsate tähelepanekutega kindlaks käigukasti seisukord.

Soojad ilmad toovad probleemid esile

Käigukasti temperatuuri mõjutavad mitmed faktorid nagu näiteks sõidukile antav koormus (sõidukiirus) ja väliskeskkonna temperatuur. See on ka põhjuseks, miks käigukast mõnikord peale laitmatut tööd talvel, kevadel justkui kärsitumalt reageerib.

Käigukasti töötemperatuur maanteel normaaltingimustes jääb vahemikku 80-90 kraadi. Samas soojade ilmadega linnaliikluses aeglasemalt sõites, võib temperatuur tõusta lausa mitukümmend kraadi kõrgemale. Temperatuuri tõus toob sageli paljud käigukasti vead välja ja seetõttu on hea käigukasti testida just kõrgematel temperatuuridel.

Ole ise diagnostik

Käigukasti õli muutub kuumenedes (temperatuuri tõustes) vedelamaks. Sellest tulenevalt võimenduvad erinevad ebatihedused käigukasti juhtimissüsteemis, sest vedelam õli lekib kulunud kohast läbi. Käiguvahetuse kvaliteet halveneb ja seda on üldjuhul tunda kas jõnksu või löögina. Tavakasutajal soovitame jälgida käigukasti tööd just soojemate ilmadega linnas ummikutes sõites. Pane tähele, kuidas sinu sõiduki käigukast kevadel toimib.

Mida teha kui märkad viga?

Kui sooja ilmaga linnas sõites märkad käigukasti töös midagi ebaharilikku, siis tasub spetsialistiga ühendust võtta. Nii mõnelgi juhul aitab käigukasti hooldus edasist kulumist peatada ja võib pääseda kallist remondist. Samas on tõsiasi, et iga juhtum on personaalne ja vajab eraldi käsitlemist.

Selge on aga see, et ajas vead aina süvenevad ning iga löök käiguvahetusel kulutab ja lõhub ka teisi käigukasti komponente. Probleemi ignoreerides tuleb hiljem suure tõenäosusega tegeleda nii põhjuse (kulunud juhtplokiga) kui ka tagajärgedega (teiste katkiste detailide väljavahetamisega).

Kuidas vigu ennetada?

Käigukasti õli ei ole eluaegne (lifetime) nagu väidavad osad autotootjad. Tegelikult on sõltuvalt käigukasti tüübist ette nähtud kindlad hooldusintervallid. Enamus vigu on seega väga lihtsalt ennetatavad, sest paljud neist on põhjustatud vanast ja abrasiivsest õlist.

Käigukasti õli on sõiduki üks peamisi mõjutajaid ning soovitame õli seisukorda regulaarselt kontrollida. Õigeaegne õlivahetus on kordades odavam kui remont.

Automaatkäigukasti tootjad soovitavad õli vahetada järgmiste intervallidega: