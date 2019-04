Lugeja küsib: mida tähele panna kauba laadimisel?

Klientide juures nende töötajatega koos koormat maha (või ka peale) laadides on oluline esmalt kokku leppida, kes millist osa laadimistööst teeb. Mõnes ettevõttes võib olla nii, et autojuht näitab ainult, milline kaubaalus tuleb maha tõsta ja muu on juba kliendi tõstukijuhi ülesanne. Teises hoopis nii, et autojuhile näidatakse, kuhu kaup maha laadida ja laadimine on autojuhi töö. Ohud on suuremad, kui laadimistöid teevad autojuht ja kliendi tõstukijuht koos. Siis on mõistlik eelnevalt omavahel rääkida, kes mida teeb ja kuidas toimub omavaheline suhtlemine. Näiteks kuidas annab autojuht tõstukijuhile märku, et ta võib kaubaalust liigutama hakata. Tõstukijuhi vaateväli võib olla tõstetava lasti tõttu piiratud ja ta ei pruugi näha, kas last on tõstmiseks valmis. Kindlasti ei tohi autojuht enam pärast tõstukijuhile märguande edastamist hakata lasti juures midagi toimetama, näiteks pakke kohendama või vahelippe eemaldama.