Kütusehind tanklates murrab kõigi aegade rekordit

«Hinnatõusu taga on kallinenud maailmaturu hind, mis on kütuste sisseostu hinnad tõusule viinud. Näiteks võrreldes möödunud esmaspäevaga on kütuse hind nii bensiinil kui diislikütusel kallinenud umbes kaks senti,» selgitas Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.