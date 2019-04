Eraparklad saavad ligipääsu sõidukijuhtide andmetele

Maanteeamet väljastab eraparklale sõidukiomaniku andmed, kui: sõiduk pargiti parklasse, kus olid olemas parkimistingimustega (sealhulgas trahvinõude suurus rikkumise korral) liiklus- ja teavitusmärgid ehk sõlmiti parkimisleping; lepinguga on kokku lepitud leppetrahvinõudes; lepingut on rikutud ja parkimise korraldaja on rikkumise järgselt esitanud leppetrahvinõude; leppetrahvinõue on täitmata; leppetrahvinõue ei ole aegunud (üldjuhul 3 aastat), teatas maateeamet.

Maanteeamet väljastab eraparklale liiklusregistrist andmed, kui ettevõte vastab järgnevatele tingimustele:

maanteeametil on ligipääs ettevõtte elektroonilisele parkimise infosüsteemile, kus on GPS märgise ja ajatempliga fotod, millega on parkimistingimuste rikkumine tõendatud;

ettevõttes töötab andmekaitsespetsialist, kes tagab andmete korrektse töötlemise;

ettevõte on kehtestanud ja avaldanud privaatsuspoliitika, mis annab ülevaate, kuidas ettevõtte isikute andmeid töötleb;

ettevõttel on isikuandmete töötlemise toimingute register, mis annab ülevaate, milliseid isikuandmeid, mille alusel ja mis eesmärkidel ettevõttes töödeldakse ning kellele ja mille alusel neid edastada võib.

Maanteeamet väljastab tingimustele vastavatele eraparklatele sõiduki omaniku isikukoodi. Kui tegemist on firmale kuuluva sõidukiga, väljastatakse sõiduki omaniku registrikood. Liisingusõidukite puhul väljastatakse vastutava kasutaja (liisinguvõtja) isiku- või registrikood.

Oluline on tähele panna, et parkijatel on võimalik andmete edastamist parkimiskorraldajale vältida viimasega suheldes ning tasudes maksmata jäetud leppetrahvid. Leppetrahvi määramise vältimiseks peab korrektselt täitma parkimistingimusi, sealhulgas tasuma parkimise eest.