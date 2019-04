Fazer loobub puurikanade munadest

Puurikanamunadest loobumine on osa Fazeri jätkusuutlikkuse strateegiast, mille eesmärgiks on kasutada tootmisel vaid 100 protsenti vastutustundlikke koostisosi. Strateegia seab olulisele kohale ka loomade heaolu, mida puurivaba suund igati toetab.

«Fazeril suurettevõttena on suur vastutus olla eeskujuks ja kujundada sektoris uusi standardeid. Vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus on lahutamatu osa meie mõtteviisist ja ärimudelist ning seame uhkusega endale ka edaspidi selles valdkonnas ambitsioonikaid eesmärke,» sõnas Fazer Eesti müügidirektor Meelis Tamm.

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad sõnul on tegemist märkimisväärse otsusega, mis mõjutab miljonite kanade heaolu. «Tarbijate eelistused on muutumas ja meil on suur rõõm näha, et ka ettevõtted koos nendega,» kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.