Lõpp postkontori järjekordadele: Omniva hakkab rahvusvahelisi pakke pakiautomaatidesse suunama

Omniva pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on rahvusvahelise pakivoo pakiautomaati suunamisel mitu märkimisväärset kasutegurit. «Pakke automaatidesse suunates lööme mitte kaks, vaid kolm kärbest ühe hoobiga. Esiteks võimaldab see meil paki kliendini toimetada kiiremini ning kliendi jaoks mugavamalt. Teisalt aitab see paremini realiseerida ka meie üha laienevat pakiautomaatide võrku ning kolmandaks, leevendada kõrghooajal suurtest pakimahtudest tingitud ülekoormust postkontorites,» ütles Rööpson.

Just rahvusvaheliste pisipakkide väljastamine on Rööpsoni sõnul see, mis täna populaarsemaid postkontoreid üle koormab. Teisalt on Omniva välja ehitanud Baltikumi suurima pakivõrgustiku, kuhu mahub suunata ka rahvusvahelisi pakke. Samal ajal avaldavad ka kliendid Rööpsoni sõnul pidevalt soovi neid samu pisipakke just pakiautomaadist kätte saada. «Nüüd oleme jõudnud lahenduseni, mille abil saame paljude klientide soove ka täita,» ütles Rööpson.

Pakiautomaat on ülekaalukalt eestlaste eelistatuim pakiväljastuskanal. Üle 80 protsendi pakisaajaid ning -saatjaid sooviksid seda teha pakiautomaadist. Seni on olnud võimalik välismaalt kaupa pakiautomaati tellida vaid Aliexpressist. Automaatse suunamise abil hakkavad pakid pakiautomaatidesse jõudma ka mujalt maailmast.

Esimesed automaatsed suunamised on alanud

Praegu on Omniva alustanud automaatset pakkide postkontorist pakiautomaati suunamist piloteerima asukohtades, kus suured pakimahud koormavad kohalikku postkontorit. Suunamise eesmärk on pakkuda kliendile võimalust oma pakk kiiresti kätte saada postkontori asemel lähedal asuvast pakiautomaadist ning kellaajast sõltumata.

Kui seni siirdusid Kristiine, Õismäe või Tallinna kesklinna piirkonnas elava kliendi pakid elukohajärgsesse postkontorisse, mis on määratud postiindeksi järgi, siis nüüdsest liiguvad need kõigi tingimuste sobimisel otse lähimasse pakiautomaati. Nii jõuab pakk kliendini kiiremini ning klient saab oma saadetise kätte järjekorravabalt ning 24 tundi ööpäevas.

Paki pakiautomaati suundumiseks peab sel olema mobiilinumber, et kliendile oleks võimalik paki saabumisel saata SMS. Teiseks eelduseks on loomulikult ka see, et pakk üldse pakiautomaadikappi mahub ning et piirkonnas leidub vabade kappidega pakiautomaate. Selle tagamiseks on aga Omniva järk-järgult oma pakiautomaadivõrgustikku oluliselt suurendanud.

Suvest algab laiem rahvusvahelise pakimahu suunamine pakiautomaatidesse