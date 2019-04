SUUR AUTOPESULATE VÕRDLUS: kus saab sõiduki kõige soodsamalt puhtaks?

Jazz Pesulate turundusjuhi Tanel Targa sõnul on küll autopesuettevõtete poolne huvi, et autoomanikud peseksid nende juures autosid tihedamini, kuid praktika näitab, et pesutiheduse otsustab siiski iga autoomanik ise. «Leidub automanikke, kelle jaoks on tähtis, et auto oleks alati esinduslikult puhas. Nemad külastavad autopesulat vähemalt korra nädalas. Samas näitab matemaatiline keskmine, et Eestis pestakse autot umbes 2 korda aastas ja vähem,» sõnas Tark.

Soovituslikul autopesutihedusel ei ole Targa sõnul kindlat reeglit. «Eks see ole seoses aastaajast ja ka sellest, et kui palju autot kasutatakse ja milliseid vahemaid läbitakse,» selgitas ta ja lisas, et lihtne reegel regulaarseks autopesula kasutamiseks oleks: iga paagitäie kütuse kohta 1 autopesu. Seega on soovitus pesta pidevas kasutuses olevat auto 1-2 korda kuus.

Kõige rohkem pestakse autosid kevadel, kui autorehvid on vahetatud ja lumi on sulanud. Targa sõnul kinnitub talvisel perioodil pindadele mustus, mille eemaldamiseks ei piisa tavalistest pesuainetest vaid tuleks kasutada aineid, mis sulatavad pindadelt asfalti ja pigi jäägid. «Sellise põhjalikuma pesu teostamiseks tuleb külastada käsipesulat. Kui juba auto on pestud põhjalikult puhtaks, siis võiks lasta auto ka vahatada,» sõnas Tark.

Lisaks auto kerele tuleks tähelepanu pöörata ka salongile ja muudele sisepindadele – klaasid põrand, istmed, armatuur, muud plastik- ja nahkpinnad. «Vajadusel lasta teha salongi keemiline ehk märgpuhastus,» soovitas Tark ja lisas, et see on küll kallim ja ajakulukam protseduur, kuid kui mustust ei ole enam võimalik kuivpuhastuse käigus eemaldada, siis tuleks planeerida salongi keemilist puhastust.

Autot saab pesta nii käsipesulas, pesutänaval masinate abil kui ka selvepesulates. Ka hinnakirjad on neil erinevad – käsipesu maksab kõige rohkem, samas selvepesus võib teinekord paari euroga auto puhtaks saada.

«Kõrgemate ootustega ja ka kliendid, kes millegipärast väldivad linnalegendide tõttu masinpesu, siis nemad kasutavad kallimat ja ajakulukamat käsipesuteenust. Mugavaim, kiireim ja ka soodsam on masinpesuteenus,» rääkis Tark ja selgitas, et masinpesu puhul on võimalik saavutada käsipesule samaväärne tulemus, kui enne masinpesu tehakse auto varjatumatele pindadele eelpesu ja leotatakse rohkem määrdunumad kohad. «Oleneb masinpesula ehk pesutänava lahendusest, siis autopesuks kulub umbes 5-15 minutit. Tunnel tüüpi pesulates toimub pesu kiiremini ja roll-over tüüpi pesulates kulub aega rohkem.»

Viimasel ajal väga populaarseks saanud selvepesulad on sobilik neile autojuhtidele, kes on valmis ise oma sõidukit pesema. «Automanikele on kasutamiseks kvaliteetne tehnika ja professionaalne pesukeemia. Tuleb valida pesuprogrammide (leotused, pesu, loputus vaha) õige järjestus ja on võimalik auto puhtaks pesta, saavutades üsnagi rahuldav kvaliteet. Erinevate kaubamärkide all tegutsevate selvepesulate valik on oma lahenduste, maksevõimaluste, olmeliselt ja ka saavutatava pesukvaliteedi poolest veidi erinevad. Tähtis selvepesulate juures on muidugi see, et automanik saab ise pühenduda oma auto pesemisele. Vastavalt oskustele ollakse tulemusega pea alati rahul,» sõnas Tark.