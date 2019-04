Kliendid: kas Omnivas on kratid, kes pakke söövad?

Esemeid on umbes sadakond. Veel ei teata, mida nendega peale hakata. Kadunud pakkidel on üldjuhul puudu sildid või suisa pakend ise. «Aadressiandmed on ebakorrektsed, kleeps on saadetiselt kaduma läinud, inimlik eksimus töötaja poolt, telefoninumber on valesti sisestatud. Neil puhkudel võib pakkide kätteviimine viibida, kuid lõpuks leiavad nad ikka õige omaniku,» lubab Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv.