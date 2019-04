Üksikema katsetab: kuidas säästa kahe lapse kõrvalt 1300 eurot aastas, kui palgast jääb kulutamiseks vaid 400 eurot

«Sellest kuust on alles veel jäänud 18 päeva, õnneks on lühike kuu ja eesmärk on hakkama saada 12,26 euroga. Nii oleks võimalik panna kõrvale sel kuul, nii juba teisele kontole kantud 100 eurot palgast, kui ka 150 eurot vankrimüügist. Samas ilmselt päris 12 euroga 18 päeva üle ei ela, sest olgugi, et praegu külmkapp on pilgeni täis, siis värsket kraami ja piima-leiba on siiski vaja soetada. Sellest tulenevalt kandsin sellel nädalal lisaks 100 eurot vankrimüügist saadud raha ja jätsin kasutamiseks rahakotti 70 eurot ja 26 senti. Pangakaardi võtsin rahakoti vahelt ära, nüüd arveldan sularahas ja seda mul lihtsalt rohkem rahakotis ei olegi,» ütles Kadri.

Kas märtsikuu läheb paremini?

Kuu algus oli Kadri sõnul väga positiivne – veebruari ostudest oli alles veel üsna palju ja seega toimus esimene poeskäik alles esmaspäeval, 4. märtsil. Ta ostis kõike, mis vajalik – leiba, piima, jogurtit ja värsket kraami (kurki, tomatit, paprikat, õunu jne). Kokku läks 34,93 eurot.

6. märtsil käis Kadri väiksema lapsega vereproove andmas, äratus oli varajane ja kodus süüa ei jõudnud. Lasteaeda jõudsime pärast hommikusööki, seega oli vaja polikliiniku kohvikus hommikust süüa. Lapsele võttis ta pudru, klaasi ja ühe kaneelisaiakese. Ise jõi Kadri ühe värske smuuti. Kokku 8,90 eurot.

«Kuu keskpaik oli väga raske – naistepäeva õhtu veetsime lastega McDonaldsi pererestoranis. Pärast lasteaeda hakkas meeletu mangumine ja andsin survele järele. Kaks lasteeinet, endale keskmine eine ning magustoiduks jäätisekokteilid – summa 13,50 eurot,» kirjeldas Kadri.

Pühapäeval, 10. märtsil viis ta lapsed sõbranna lapsega mängima ja kasutas ise aega, et käia ilma lasteta toidupoes. Esmaspäevased varud värske kraami osas olid lõppemas. «Suure vea tegin sellega, et läksin Rocca al Mare kaubanduskeskusesse. Esmalt oli viga see, et läksin oma lemmikkohvikusse, kus kulutasin täiesti plaaniväliselt 14,58 eurot. Teiseks veaks oli see, et otse kohviku vastas asub Crocsi pood, millel olid suured allahindluse sildid. Võitlesin sisimas endaga, et ei tohi sinna piiluma minna, kuid kahjuks sai mu shopahooliku geen ikka võitu ja lahkusin Crocsi poest 67 eurot ja 50 senti vaesemana,» tunnistas Kadri.

Kahjuks sai mu shopahooliku geen ikka võitu ja lahkusin Crocsi poest 67 eurot ja 50 senti vaesemana.

Samas on nüüd järgmiseks talveks lastel kaks paari saapaid olemas. «Kahetsesin seda ostu juba kohe, kuid samas 20-euroseid talvesaapaid ei saa ju ometi ostmata jätta, ega ju?» lisas Kadri.

Toidupoes läks 45,03 eurot. Kuu esimene kolmandik oli Kadri sõnul seega heitlik nagu Eestimaa ilmad.

1.03–10.03 vahekokkuvõte:

Toit 79,96 eurot (43,4%)

Riided jms 67,50 eurot (36,6%)

Meelelahutus (väljas söömine) 36,98 eurot (20%)

Kuu teine pool läks aga vaatamata viperustele esimeses kolmandikus päris edukalt. Poodi sattus Kadri vaid kahel korral. Sellest esimesel tegi ta sisseostud Kaupmehe hulgilaost, kus on tema sõnul hinnad ikka märkimisväärselt soodsamad kui ükskõik mis kauplusteketis. Ostukorvilt, mis läks maksma 59,74 eurot, tuli vahe Prismaga ligi 15 eurot ja Selveriga 20 eurot.

Seejärel käis Kadri toidupoes veel pühapäeval, 24 .märtsil, sel korral Selveris. Arve oli 45,03 eurot. «Tavalist toidukraami oli veel lademetes ja tegelikult polnudki otseselt palju tarvis, kuid sai ostetud igasugu asju veel lisaks põhiasjadele. Kõige kallim artikkel oli palsam 6,99 eurot, kuid toorjuustuga täidetud jalapenod maksid ka 3,99 eurot. Maiustamiseks endale võtsin ka -50% kleebisega vanakooli karamellikohupiima,» rääkis ta.

27. märtsil ostis ta vaid leiba, piima, ühe kurgi, jogurti, hapukoort ja kotitäie õunu. Summa oli 12,78 eurot.

Kokkuvõte terve kuu kohta:

Toit 197,51 eurot (65,4%)

Riided jms 67,50 eurot (22,3%)

Meelelahutus (väljas söömine) 36,9 eurot (12,2%)

Kokku kulus 301 eurot ja 99 senti.