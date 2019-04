Üksikema testib: kuidas säästa kahe lapse kõrvalt 1300 eurot aastas, kui palgast jääb kulutamiseks vaid 400 eurot

Kadri on üksikema, kes elab koos kahe väikelapsega, neist üks 6-aastane ja teine 3-aastane. Tema sissetulek on 1200 eurot kuus, millest lähevad maha maksud. Kontole laekub 1025,44 eurot, lisaks saab ta ka peretoetust 120 eurot kuus. Kokku on kolmeliikmelisel perekonnal kasutamiseks 1145 eurot. Laste isa Kadrit rahaliselt ei toeta.

Perekond elab uusehitises asuvas kolmetoalises korteris, mille laenumakse on 400 eurot kuus. Kommunaalarved, internet ja televiisor kokku lisavad veel 200 eurot kuus. Autot perel pole. Peamiselt sõidetakse ühistranspordiga, kuid vahel kasutab pere ka Taxifyd. Lasteaia kohatasu on 61 eurot lapse kohta, ehk 122 eurot kuus. «Tavakuudel kulub mul lastega terve palk ära ja uue kuu alguses enne palgapäeva laiutab kontol tühjus. Sääste mul ei ole,» kirjutab Kadri.

Säästmiseks koostas Kadri endale eelarve selliselt, et laekuvast 114- eurosest palgast kulub püsikuludele 745 eurot. Summad ümardas ta ülespoole, et oleks visuaalset lihtsam arvestada ja tekiks ka pisike puhver, kui mõni kulu tuleb suurem (nt korteri kindlustusmakset maksab ta korra aastas).

Elamiseks jääb perekonnal 400 eurot kuus, millelt tahab Kadri säästa 100 eurot

Elamiseks jääb Kadril seega ligikaudu 400 eurot, mis tavaolukorras kõik ära kulub. Nüüd võttis ta aga eesmärgiks saada hakkama veerandi võrra väiksema eelarvega ning hakata säästma 100 eurot kuus. «Jaanuarikuus võtsin alles hoogu ning seetõttu algab säästmisprojekt veebruarist. Aasta lõpuks on plaan kõrvale panna 1300 eurot, sest suvekuudel on korteri kõrvalkulud veidi soodsamad ja siis tahaksin säästa lausa 150 eurot kuus. Sisimas on lootus, et äkki õnnestuks ümmargune 1500 eurot aasta lõpuks kõrvale panna, kuid see tähendaks, et hakkama peaks saama 250 euroga kuus, mis praegu tundub üsna utoopilisena,» tõdes Kadri. Samuti kaalub ta oma kappe sorteerida ning müüa seismajäänud kasutuseta asju, et teenida lisaraha, mis läheks otse säästukontole.

Planeerimine

Juba jaanuaris hakkas Kadri tegema ettevalmistusi veebruari saabumiseks. Siiani käis ta alati ise poes, reeglina koos lastega. Ostukäitumist analüüsides selgus aga, et iga poeskäiguga ostis ta midagi lastele - mõne raamatu, mänguasja või maiustuse ning tihti ka endale midagi plaanivälist. Samuti oli Kadril komme osta soodushinnaga tooteid varuks ette.