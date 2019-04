Keskpingeliini rike jättis osa Hiiumaa elanikest elektrita

Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik täpsustas, et kell 17.01 tekkis keskpingeliini rike, liin läks lühisesse ja lülitas Kärdla linnas elektri välja. Suurel osal linnaelanikest on elekter nüüdseks taastatud, kuid kuskil 500-600 klienti, kelle majapidamised jäävad Sõpruse keskpingeliini alla, on veel vooluta. Elektrilevi teatel saavad need kliendid voolu tagasi eeldatavasti pooleteise tunni jooksul.