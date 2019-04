Kihnu Veeteede piletimüük kolis uuele veebilehele

TLMPM03: LAEVAD JUKU JA VESTA KIHNU VEETEED VANA KALASADAM :TALLINN, EESTI, 20NOV13. Tallinna linnale kuuluv Aegna liinil sõitnud reisilaev Juku on hooaja lõpetanud ja seisab Vana-Kalasadamas. Tallinna linnavalitsus tahab liinile uut laeva, mis oleks operaatorfirma enda oma ega soovi enam Jukut remontida. Samas on Aegna liini opereerival firmal AS Kihnu Veeteed alles kaks nädalat tagasi jäänud uue laeva tuleku tõttu üle seni Prangli liini sõitnud laev Vesta, mis seisab Jukuga kõrvuti. Peagi kuulutatakse välja hange. kr/Foto KÜLLIKE ROOVÄLI/POSTIMEES

FOTO: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM/SCANPIX BALTICS