Eestisse sobimatud talverehvid võivad keelu alla minna

Et vähendada talviste teeoludega juhtuvaid liiklussurmasid, on valitsuse juurde moodustatud liikluskomisjon eesotsas siseminister Katri Raikiga töötanud välja rea ettepanekuid ja saatnud need ettepanekutena majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse seaduseelnõu väljatöötamiseks.